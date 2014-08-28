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Adana'da 13 polise yakalama kararı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 13 polis hakkında yakalama kararı çıkartıldı

28 Ağustos 2014 02:50

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen emniyetteki yasa dışı dinleme soruşturması kapsamında aralarında emniyet müdür yardımcılarının da bulunduğu 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca "kişisel verileri usulsüz ele geçirme", "yok edilmesi gereken verileri yok etmeme", "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından, Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde çalışan emniyet personeline yönelik Adana merkezli soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda Emniyet Müdür Yardımcı H.D, Emniyet Müdür Yardımcısı E.Y, Şube Müdürü Y.Z.T, Şube Müdürü M.K, Şube Müdürü S.K, Şube Müdürü İ.S, Emniyet Amiri M.R.K, Başkomiser F.İ, Komiser Yardımcısı Y.E. ve polis memurları A.Ö, N.A, S.A. ile C.B. hakkında Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkartıldı.

Bu karar doğrultusunda şüpheli emniyet personellerinin yakalanması için görev yaptıkları Adana merkezli Diyarbakır, İstanbul, Kayseri, Konya ve Şanlıurfa'da çalışma başlatıldı.

 

 

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