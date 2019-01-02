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Adana'da 10 araç birbirine girdi: 7 yaralı

 ADANA'nın merkez Seyhan ilçesinde, 10 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

02 Ocak 2019 11:52

 ADANA\'nın merkez Seyhan ilçesinde, 10 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı\'nda meydana geldi. 10 aracın karıştığı kazada 3\'ü sürücü 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen  sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Soruşturma sürdürülüyor. 

Görüntü Dökümü
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- Kazaya karışan araçların görüntüsü
- Olay yerindeki ambulanslar

Haber-Kamera:ADANA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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