Adana ve Karabük 1. Lig'de

Tempo24 -

TFF 2. Lig Yükselme Grubu'nda düğüm 18. ve son hafta maçlarının ardından çözüldü.

Pendikspor'u 4-2 ile geçen Adanaspor ile Erzurumsporu 7-0 mağlup eden Kardemir Karabükspor, ilk iki sırayı alarak Bank Asya Birinci Lig'e direk katılma hakkı elde etti.

Son haftaya lider giren Adana Demirspor ise, deplasmanda ezeli rakibi Mersin İdman Yurdu'na 2-1 yenildi ve ligi üçüncü sırada tamamladı.

Ligi Adanaspor 35 puanla lider tamamladı. Karabükspor 34 puanla ikinci, Adana Demirspor 33 puanla üçüncü, Etimesgut Şekerspor 30 puanla dördüncü ve Gaziosmanpaşaspor 27 puanla beşinci oldular.

Yükselme Grubu'nu 3., 4. ve 5. bitiren Adana Demirspor, Etimesgut Şekerspor ve Gaziosmanpaşaspor, klasman gruplarını lider tamamlayan Güngören Belediyesi, Alanyaspor, BUĞSAŞ Spor Çankırı Belediyesi ve İskenderun D.Ç. ile birlikte play-off mücadelesi verecek.

Play-off maçları sonrası 1 takım daha Bank Asya 1. Lig'e yükselme hakkı elde edecek. TFF 2. Lig'de play-off karşılaşmaları, 24-30 Mayıs tarihleri arasında Konya'da yapılacak. Karşılaşmalar Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Stadı'nda oynanacak.



Ayrıca, 1. Klasman Grubu'nda İnegölspor ve Fatih Karagümrük, 2. Klasman Grubu'nda İzmirspor ve Uşakspor, 3. Klasman Grubu'nda Küçükköyspor ve Tepecik Belediyespor, 4. Klasman Grubu'nda Araklıspor ve Erzincanspor ve 5. Klasman Grubu'nda da Kahramanmaraşspor ve Hatayspor küme düştü.



ADANA'DA BÜYÜK SEVİNÇ

Öte yandan TFF 2. Lig Yükselme Grubu'nun son maçında sahasında Pendikspor'u 4-2 yenerek, grup lideri olarak Bank Asya 1. Ligi'ne doğrudan yükselen Adanaspor'da karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşandı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte turuncu-beyazlı futbolcular, tribünleri dolduran taraftarlarına koşarak şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Futbolcularla birlikte şampiyonluk sevincini yaşayan Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül, başarılarının süreceğini söyledi. Karşılaşmayı izleyen Adana Valisi İlhan Atış da Başkan Akgül'ün daveti üzerine sahaya inerek, futbolcuları tebrik etti. Atış, futbolculara kente yaşattıkları mutluluk için teşekkür etti.

Bu arada, turuncu-beyazlı taraftarlar, araçlarıyla konvoy oluşturarak, kentte tur attı.