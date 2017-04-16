Adana ve Antalya'da 'hayır' kazandı

Anayasa değişikliğine ilişkin merakla beklenen referandum sonuçları gelmeye devam ederken Antalya ve Adana'dan sürpriz bir sonuç ortaya çıktı. Adana'da hayır oy oranı yüzde 58 seviyesinde çıkarken Antalya'da hayır oranı yüzde 59 seviyesinde çıktı.

Adana

1 Kasım 2015 Genel seçimlerinde AKP'nin yüzde 36.8 oy aldığı Adana'da şuana kadar sandıkların yüzde 99,86'sı açıldı ve yüzde 41,92 evet, yüzde 58,08 hayır oyu çıktı.

Antalya

AKP, 2015 genel seçimlerinde Antalya'dan yüzde 41 oy almıştı. 2017 referandumunda ise bu durum değişti. Antalya'da şuana kadar sandıkların tamamı açıldı ve yüzde 40,96 evet, yüzde 59.04 hayır oyu çıktı.