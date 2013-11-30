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Adana Valisi'ne AKP'den tepki: İşini biz mi yapalım?

Adana F Tipi Cezaevi'nde sıcak su problemine tepki: Vali, belediye başkanı, başsavcı, cezaevi savcısı ve müdürü, 5 adam bir araya gelip su sorununu çözemiyorsa, biz mi çözelim

30 Kasım 2013 14:40

Adana F Tipi Cezaevi'nde sıcak su olmamasının faturası Adana Valisi Hüseyin Avni Coş'a çıktı. Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı AKP milletvekili Sefer Üstün, 'Vali, belediye başkanı, başsavcı, cezaevi savcısı ve müdürü. 5 adam bir araya gelip su sorununu çözemiyor' dedi.

Gazeteport'un haberine göre, Adana'daki cezaevlerine ilişkin raporun görüşüldüğü TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplantısında, BDP Adana milletvekili Murat Bozlak, Adana F tipi cezaevindeki sıcak su sorununu gündeme getirdi. AKP 'li Başkan Sefer Üstün ise, "Vali, belediye başkanı, başsavcı, cezaevi savcısı ve müdürü, 5 adam bir araya gelip su sorununu çözemiyorsa, biz mi çözelim? Bu Türkiye 'ye yakışmıyor. İşini yapmayanlar var" dedi.

İnsan Hakları alt komisyonunun, Adana F Tipi Cezaevi'ndeki inceleme raporunda, sıcak su sorununa dikkat çekmiş ve ' Sıcak suya erişim konusunda sorun yaşandığı tespit edilmiştir. İdarenin geçici tedbir olarak talep halinde odalara kovayla sıcak su göndermektedir. Sorunun kalıcı olarak giderilmesi için başlatılan çalışmaların ivedilikle sonuçlandırılması elzemdir" denilmişti.

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