-ADANA VALİSİ: YARALANAN 3 ÇOCUĞUN HAYATI TEHLİKESİ YOK ADANA (A.A) - 21.04.2011 - Adana Valisi İlhan Atış, kentteki izinsiz gösteriler sırasında tel örgüleri aşıp kışlaya giren 100-150 kişilik gruptan 3 çocuğun, askerin ateş açması sırasında hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandığını söyledi. Vali Atış, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki izinsiz gösteriler sırasında yaklaşık 100-150 kişilik grubun Seyhan Jandarma Komutanlığının tel örgülerini aşıp kışlaya girdiğini belirtti. Bu sırada 8 askerin havaya ateş açarak göstericileri durdurmaya çalıştığını ifade eden Atış, ''17, 15 ve 12 yaşlarındaki üç çocuk, ateş açılması sırasında omuz, sağ ayak ve sol ayak bileklerinden hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandı. Çocuklar hastanede tedavi altına alındı'' dedi. Atış, polisin olay yerinde incelemelerini sürdürdüğünü kaydetti.