T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adana uçağı Sahiba Gökçen'e zorunlu iniş yaptı

ADANA, (DHA)- ANADOLU Jet'in İstanbul'dan havalanan Adana uçağı havada arızanması nedeniyle yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüş yaptı

05 Temmuz 2018 22:55

ADANA, (DHA)- ANADOLU Jet\'in İstanbul\'dan havalanan Adana uçağı havada arızanması nedeniyle yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı\'na dönüş yaptı.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalima\'nından Saat 16.00\'da Adana\'ya gitmek üzere kalkış yapan Anadolu Jet\'e ait uçak, Aksaray yakınlarında arıza yapması üzerine dönüş yapmak zorunda kaldı. Uçağın yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı\'na inmesinin ardından yolcular bir başka uçağa aktarıldı. Yaklaşık 2 saatlik rötarın ardından yolcular yeniden Adana\'ya gönderildi.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ADANA DHA ANADOLU JetAdanaSabiha Gökçen HavalimanıSabiha Gökçen Havalima SaatAnadolu JetAksarayUçağınYaklaşık
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24