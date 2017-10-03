Adana Şehir Hastanesi'nde hemşireye saldırı

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, (DHA)- ADANA\'da hizmet vermeye başlayan 1550 yataklı Şehir Hastanesi\'nde görevli hemşire Dilek Keskin, yoğun bakım ünitesindeki bir hastanın saldırısına uğradı.

Olay, Koroner Yoğun Bakım Ünitesi\'nde 30 Eylül\'de sabaha karşı meydana geldi. Tedavi altında bulunan Ömer Ç., yatağından kalkarak dolaşmaya başladı. Ünitede görevli hemşire Dilek Keskin, hastanın yataktan kalkarak dolaşmasının sağlığı açısından tehlikeli olacağı uyarısını yaptı. Ömer Ç. iddiaya göre EKG cihazını hemşire Dilek Keskin\'in üzerine atarken daha sonra cihazın kablosuyla genç kadının sırtına vurmaya başladı. Başka bir hasta yakını tarafından kurtarılan Dilek Keskin, başı sırtı ve eline aldığı darbeler nedeniyle rapor alıp, Ömer Ç.\'den şikayetçi oldu. Hemşire Keskin, polise verdiği ifadesinde, \"Hastayı dolaşmasının tehlikeli olabileceği konusunda uyarınca, küfür edip saldırdı. EKG cihazını üzerime attı. Yanımda 2 hemşire arkadaşım daha vardı. Onlar odaya doğru kaçtı. Ben hastayı sakin olması için uyarmaya çalışırken, bu kez beni yakalayıp EKG cihazının kablosuyla sırtıma vurdu. Kurtarmasalardı bana büyük zarar verecekti\" dedi.

Halen tedavisi süren Ömer Ç.\'nin de olayla ilgili ifadesi alındı.

Sağlık Emekçileri Sendikası Başkanı Muzaffer Yüksel ve Adana Tabip Odası Başkanı Ali İhsan Ökten, hemşire Dilek Keskin\'e yapılan saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Şehir Hastanesi\'nde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmadığını savunan Muzaffer Yüksel, \"Hastanede her katta 3 koridor var. Ancak, güvenlik görevlisi eksik. Hastanede personel de yetersiz. 30 yoğun bakım yatağının olduğu ünitede sadece 2 hemşire nöbet tutuyor. Doktorlar hastaları muayene ederken tüm sekteryayı kendileri yapıyor. Hastane yönetimini gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz\" dedi.

Adana Tabip Odası Başkanı Ali İhsan Ökten ise gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda sağlık çalışanlarına saldırıların artacağını söyledi.



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