Adana şehidini uğurladı

Uğur SELÇİK-Eser PAZARBAŞI/İMAMOĞLU (Adana), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan Uzman Çavuş Halis Koca, (28) memleketi Adana\'nın İmamoğlu ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Halis Koca\'nın cenazesi, helikopterle getirildiği ilçe stadından alınarak ailesinin Cumhuriyet Mahallesi\'ndeki evinin önüne getirildi. Burada alınan helalliğin ardından şehit Koca\'nın cenazesi, törenin yapıldığı Ayvalı Mahallesi Mezarlığı\'na getirildi. Törene, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Halis Koca\'nın babası Hidayet ve annesi İmran Koca\'nın rahatsızlıkları nedeniyle çok önceden yaşamını yitirdikleri ifade edildi. Şehit Koca\'nın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

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