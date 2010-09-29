-''ADANA ŞALGAMI'' 21 ÜLKEDE ADANA (A.A) - 29.09.2010 - Türkiye'de şalgam suyu üretiminin yüzde 93'ünü gerçekleştiren Adana'da kurulu firma, aralarında Avrupa ülkeleri, Japonya ve Suudi Arabistan'ın da bulunduğu 21 ülkeye ihracat yapıyor. Adana Hacı Ömer Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki entegre tesislerde 1997'de faaliyete geçen Doğanay Gıda A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Doğanay, kentin yöresel içeceği olan şalgamın yurt içinin yanı sıra, yurt dışından da yoğun talep gördüğünü söyledi. Doğanay, 28 bin metre kare alana kurulu fabrikalarında ürettikleri şalgam suyunu Türkiye'nin çeşitli illerine kurdukları bölge müdürlükleri aracılığı ile pazara sunduklarını belirterek, şunları kaydetti: ''Türkiye'deki toplam şalgam üretiminin yüzde 93'ünü karşıladığımız gibi aralarında Avrupa ülkeleri, Japonya ve Suudi Arabistan'ın da bulunduğu 21 ülkeye ihracat yapıyoruz. Geçen yıl 1 milyon 170 bin litre şalgam suyu ihracatı yaptık. Bu yıl ise bu rakamı 1 milyon 600 bin litreye çıkarmayı hedefliyoruz. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların şalgama olan talebi tanıtımda da etkili oluyor. Biz de bu artışı göz önüne alarak çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. günde 180 bin litre şalgam suyu üretiyoruz ama yetmiyor, kapasite artışına gideceğiz. Türkiye'de şalgam suyunun gitmediği kent kalmadı, dünyada da kalmayacak.'' Fabrikalarında şalgam suyunun yanı sıra limonata, limon suyu, limon sosu, üzüm ve elma sirkesi üretimi de yaptıklarını bildiren Doğanay, iç piyasada da ihracatta da en büyük satışı şalgam suyuyla gerçekleştirdiklerini kaydetti. Doğanay, şalgam suyunun ana malzemesi olan mor havucu Konya'nın Ereğli ilçesindeki bin 600 dönümlük arazilerinde kendilerinin ürettiğini belirterek, bir bölümünü de yöre çiftçilerinden kendi kontrollerinde ekim yapılması koşuluyla satın aldıklarını söyledi. Şalgam suyunun asitli içeceklere göre daha sağlıklı olduğunu ifade eden Doğanay, şöyle devam etti: ''Şalgam suyu vücut için doğal ilaç görevi görüyor. Şalgam suyunun en önemli ham maddesi havuç A vitamini deposu. Bu özelliğiyle göz sağlığına faydası bilimsel olarak kanıtlanmış. Mide ve karaciğere de faydalı. Sindirimi kolaylaştıran şalgam suyu, B grubu vitaminleri de içeriyor. Kalsiyum, potasyum ve demir yönünden zengin. Afrodizyak özelliği de vardır. Fazla kiloların atılmasına yardımcı oluyor, insanları rahatlatarak stres attırıyor. Yaz-kış içilmesi önerilen şalgam suyu, hücre yenileyici özelliği ile de biliniyor. Özellikle kış mevsiminde grip hastalığına karşı da doğal bir ilaç.'' Doğanay, şalgam suyunun ham maddesi olan mor havuçta bol miktarda şeker bulunduğunu ifade ederek, ''Ancak mayalanma yoluyla bu şeker sıfırlanıyor. Bu nedenle şalgam, şeker hastalarının da rahatlıkla tüketebileceği bir içecektir'' dedi.