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Adana polisinden uyuşturucu satıcılarına darbe

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da son 1 ayda, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 231 kilo esrar, 18 kilo eroin, 9 bin 440 hap, 222 kök hint keneviri, 4 ruhsatsız tabanca ve 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

03 Nisan 2018 16:04

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA\'da son 1 ayda, \'torbacı\' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 231 kilo esrar, 18 kilo eroin, 9 bin 440 hap, 222 kök hint keneviri, 4 ruhsatsız tabanca ve 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, mart ayında kentte uyuşturucu madde satıcılarına ve bu kişilere kaynak sağlayan şüphelilere yönelik, merkez ilçeler Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova\'da çeşitli operasyonlar düzenledi. Toplam 79 mahallede değişik adreslere yapılan baskınlarda, 376 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üstlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 231 kilo 675 gram esrar, 18 kilo 635 gram eroin, 9 bin 440 uyuşturucu hap, 146 gram sentetik uyuşturucu, 222 kök hint keneviri, 4 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 41 bin 920 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 67\'si tutuklanırken, 61\'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

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