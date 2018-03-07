T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adana merkezli suç örgütünün şüphelileri adım adım izlenmiş

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Adana merkezli 3 ilde organize suç örgütlerine yönelik 550 polisle eş zamanlı operasyon düzenleyerek yakaladığı 22 kişinin 6 ay boyunca

07 Mart 2018 14:01

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Adana merkezli 3 ilde organize suç örgütlerine yönelik 550 polisle eş zamanlı operasyon düzenleyerek yakaladığı 22 kişinin 6 ay boyunca teknik ve fiziki takiple adım adım izlendiği ortaya çıktı.
Adana kent merkezi olmak üzere, Mersin Tarsus ilçesi ve Muğla\'da polis suç örgütüne yönelik \'Ova\' adını verdiği operasyonda tespit ettiği adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonlarda, 1\'i kadın 22 kişi, \'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek\' suçlarından gözaltına alındı. Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi\'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.
6 AY BOYUNCA ADIM ADIM İZLENDİLER
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ‘çıkar amaçlı silahlı suç örgütü\' kurarak Adana\'nın Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi\'nde özellikle çiftçilik yaparak geçimlerini sağlayan vatandaşlara yüklü faizlerle borçlandırdığı, borçlarını ödemeyenlerin ise arazilerine el koyup tehdit ve baskı kurarak elllerinden aldığı iddia edildi. Ayrıca evlerde yapılan aramalanda ise ruhsatsız av tüfekleri, tabanca ve bunlara ait mermilerle birlikte çok sayıda senet ve çelik yelek bulundu. Gözaltındaki bulunan 1\'i kadın 22 kişinin ise sorgusu sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ADANA Emniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleMüdürlüğüAdanaMersin TarsusMuğlaAdana Adli Tıp BirimiAY BOYUNCA ADIM ADIMEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkMüdürlüğüneAdana YüreğirDoğankent

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24