Adana merkezli 6 ilde PKK operasyonu: 34 gözaltı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA merkezli 6 ilde, terör örgütü PKK adına faaliyet gösteren kişilere yönelik hava destekli operasyonda, 14\'ü kadın 1\'i çocuk 34 kişi, gözaltına alındı.

PKK adına çeşitli faaliyetlerde bulunan kişilerin adreslerini tespit eden Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti operasyon düzenledi. Adana merkezli İstanbul, Gaziantep, Ankara, Şanlıurfa ve Şırnak\'ta çok sayıda eve baskın düzenleyen TEM ekiplerine asayiş, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, çevik kuvvet ve özel harekat şubelerinden çok sayıda polis ve helikopter destek verdi.

Evlerde yapılan aramalarda, 14\'ü kadın 1\'i çocuk 34 kişi, gözaltına alındı. Adana\'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülürken, diğer illerde gözaltına alınanların ise aynı gün içinde Adana\'ya getirileceği öğrenildi.



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