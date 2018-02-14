T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adana merkezli 6 ilde PKK operasyonu

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA merkezli 6 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alındı

14 Şubat 2018 11:26

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA merkezli 6 ilde terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alındı. 
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Terör örgütü PKK\'nın elebaşı Abdullah Öcalan\'ın 15 Şubat 1999 yılında yakalanarak Türkiye\'ye getirilişinin yıldönümünde eylem hazırlığında olan ve sosyal medya hesaplarından eylem çağrısında bulunan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, Adana merkezli İstanbul, Van, Diyarbakır, Batman, ve Şırnak\'ta Özel Harekat ile Asayiş şubelerinin de desteğiyle 20 eve sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı. Demir kapıları koçbaşlarıyla kırarak giren ekipler, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Adana\'da gözaltına alınan şüpheliler Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülürken, diğer illerde gözaltına alınanların ise aynı gün içinde kente getirileceği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gökhan KESKİNCİADANA DHA ADANAPKKEmniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleMüdürlüğüTerörAbdullahTürkiyeAdanaVan Diyarbakır BatmanHarekatAsayişDemirEmniyet MüdürlüğüFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24