Adana merkezli 15 ilde fuhuş operasyonu: 41 gözaltı (2)

EŞİNE FUHUŞ YAPTIRMIŞ

Adana merkezli 15 ilde, internet siteleri üzerinden fuhuş yapıldığı ihbarları üzerine yapılan operasyonda B.U.\'nun (41) ilan vererek eşi M.U.\'ya (34) fuhuş yaptırdığı ortaya çıktı. B. U. ile eşi M.U.\'nun sorgusu sürüyor.