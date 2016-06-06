Adana merkezli 12 ilde 'paralel yapı' operasyonu; 59 iş adamı gözaltında

Adana'daki "paralel yapı" iddiaları kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Adana merkezli 12 ilde bu sabah operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında müteahhit, mobilya ve tekstil fabrikaları sahiplerinin de bulunduğu 59 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen işadamları sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, paralel yapı soruşturmalar kapsamında milyonlarca liralık para kontrolünü elinde bulundurduğu öne sürülen müteahitler, tekstil ve mobilya fabrikası sahiplerine yönelik operasyon başlattı.

Adana merkezli Ankara, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa, Kayseri, Kahramanmaraş, Çorum,Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şırnak 12 ildeki 66 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, işadamları Yağmur Aküllah, Kazım Başaran, Hüseyin Karabulut,Anadolu Girişimci İşadamları Derneği Başkanı Seyfettin Alpet, tekstil firması sahibi Halil Kadı, uluslararası müteahitlik firmasının sahibi Tahir Acaroğlu’nun da aralarında 59 işadamı ve şirket sahibini gözaltına aldı. Hedefte bulunan 7 işadamının ise yurtdışında olduğu belirlendi. Ekipler tarafından gözaltına alınan işadamları sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi’ne getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen işadamları "Bakalım, gidince neden gözaltına alındığımızı öğreneceğiz" dedi.