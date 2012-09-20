Adana Kozan'da olaylı yıkım!

Kozan Belediyesi yıkım ekipleri, alınan mahkeme kararına istinaden, bir süre önce Güneri köyü Canbazlar Mahallesi yeni yerleşim bölgesindeki Naim ve Şencan Ateş çiftine ait evi, kaçak yapıldığı gerekçesiyle yıkmak istedi.

Evi boşaltmaları için aileye verilen sürenin dolması üzerine yıkım ekipleri, sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemi altında evin bulunduğu adrese geldi.

Kendilerine destek olan yakınları ve köylülerle birlikte yıkım ekiplerine engel olmak isteyen Ateş çifti, tüm uyarılara rağmen evi boşaltmayacaklarını söylediler.

Bir grup köylü, evin önüne traktör römorku çekerek, lastik ve otları ateşe verdi. Bir grup ise ellerine sopa ve tuğla alarak evin üzerine çıkıp, güvenlik güçlerine engel olmaya çalıştı. Çoğunluğu kadınlardan oluşan başka bir grup ise, sopalarla evin içinde ve bahçesinde beklemeye başladı.

Adana 'dan gelen 80 kişilik jandarma ekibinin, panzerle birlikte harekete geçmesi üzerine, evin üzerinde bulunan Ateş çiftçinin akrabası olduğu öğrenilen Ahmet Kara, kendisine zarar verdiği bıçağı, daha sonra karısı Songül'ün boğazına dayadı. Kara, merdiven boşluğunun kapısını kırarak evin üzerine çıkan jandarma ekiplerince etkisiz hale getirildi.

Bu sırada yıkıma engel olmak isten Ateş çiftçi ve akrabaları jandarma panzerinin önüne oturdu.

Jandarma tarafından eylemcilere müdahale edilmesine kızan Ateş çiftinin akrabaları ve köylüler yıkımdan sorumlu tuttukları Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Söğüt, İmar Müdürü Mustafa Sırkıntı ve zabıta görevlilerine saldırmak istedi.

Arbede sırasında kalp krizi geçirdiği belirtilen Naim Ateş'in babası Hasan Ateş ile sinir krizi geçiren bir kadın olay yerinde bekletilen ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalkanlar ve panzer yardımıyla eylemcileri etkisiz hale getiren jandarma, daha sonra eve girdi. Belediye işçileri evin kapı ve pencerelerini sökerek, eşyaları ve ahırdaki inekleri dışarı taşıdı.

Daha sonra iş makineleri ile evin yıkımı gerçekleştirildi. Bu sırada, bazı köylüler, taş atarak iş makinelerinin camlarını kırdı.

Evi yıkılan Şencan Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, “15 yıl ahır gibi evde, çinkonun altında farelerle birlikte yaşadım. Çalıştım iyi kötü bir ev yaptırdım. Bu evi yıktırmam. Belediye başkanı, kaymakam bir kez gelsin halimizi görsün. Ondan sonra yıkacaklarsa yıksınlar. Burası şehir değil köy, buraya karışmasınlar. Bu evde 25 yıllık emek var” dedi.

Bu arada, yıkım kararının yanı sıra, ev sahibine İmar Kanunu'na aykırı hareket edildiği gerekçesiyle 4 bin 974 lira para cezası verildiği belirtildi.