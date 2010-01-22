Adana havalimanında şüpheli paket paniği

Adana Havaalanında unutulan ve bomba uzmanının fünye ile patlattığı bavuldan kıyafet çıktı.



Olay, saat 21.30 sıralarında Adana Havaalanı İç Hatlar giriş kapısı önünde meydana geldi. Sahipsiz bir bavul fark eden vatandaşlar durumu havaalanı polisine bildirdi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek bölgeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak bomba imha uzmanı ekiplere haber verdi. Olay yerine giden bomba imha uzmanı, koruyucu kıyafet giyerek jammer yardımıyla pakete müdahale etti. Bomba imha uzmanı bağladığı iple bavulu kapı önünden yola kadar çekti. Daha sonra bavul fünye ile kontollü bir şekilde patlatıldı. Bavuldan giyim eşyası çıktı. Yapılan incelemenin ardından iç hatlar yaya ve araç trafiğine açıldı.



