T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adana havalimanında şüpheli paket paniği

22 Ocak 2010 10:50

Adana Havaalanında unutulan ve bomba uzmanının fünye ile patlattığı bavuldan kıyafet çıktı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Adana Havaalanı İç Hatlar giriş kapısı önünde meydana geldi. Sahipsiz bir bavul fark eden vatandaşlar durumu havaalanı polisine bildirdi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek bölgeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak bomba imha uzmanı ekiplere haber verdi. Olay yerine giden bomba imha uzmanı, koruyucu kıyafet giyerek jammer yardımıyla pakete müdahale etti. Bomba imha uzmanı bağladığı iple bavulu kapı önünden yola kadar çekti. Daha sonra bavul fünye ile kontollü bir şekilde patlatıldı. Bavuldan giyim eşyası çıktı. Yapılan incelemenin ardından iç hatlar yaya ve araç trafiğine açıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24