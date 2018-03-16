Adana hava destekli PKK operasyonu: 47 gözaltı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı PYD/YPG\'ye yönelik hava destekli operasyonda 5\'i çocuk, 10\'u kadın 47 kişi gözaltına alındı.

Yaklaşan nevruz öncesi kentte güvenlik önlemlerini artıran Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı PYD/YPG adına faaliyet yürüttüğü, silahlı ve el yapımı patlayıcılı eylem hazırlığında olduğu, sosyal medyada örgüt propagandası yaptığı öne sürülen kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı. Özel Harekat, Asayiş, Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı 700 polisin katıldığı operasyona helikopter ile havadan destek verildi. 73 eve eş zamanlı giren ekipler,şüphelilerin evlerinde yaptıkları aramalarda 5\'i çocuk, 10\'u kadın 47 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.



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