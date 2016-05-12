Adana Emniyet Müdürlüğü'nde cinsel istismar iddiası

Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis müdürü H.B., 17 yaşındaki genç kadına makam odasında cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile açığa alındı. Hakkında idari ve adli soruşturma başlatılan müdür, suçlamaları kabul etmedi.

Doğan Haber Ajansı’nda (DHA) yer alan habere göre, kimliği gizli tutulan 17 yaşındaki genç kadın, sorunları nedeniyle ailece görüştükleri Şube Müdürü H.B.,'den yardım istemek amacıyla ziyaretine gitti.

Müdür iddiaya göre genç kadına makam odasında istismarda bulundu. Genç kadının durumu anlattığı ailesinin Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurusu sonucu hakkında adli soruşturma açılan B., görevden uzaklaştırıldı.

Suçlamayı kabul etmeyen B., "Benden yardım istedi, ben de konuşup yardımcı olmak istedim. Ama istismarda bulunmadım"dedi.

Adli soruşturma tamamlayıncaya kadar açığa alınan müdür hakkında idari soruşturma da sürdürülüyor.