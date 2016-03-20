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Spor

Adana derbisi öncesinde 2 taraftar bıçaklandı

Adanaspor ile Adana Demirspor maçı öncesi taraftarlar arasında kavga çıktı

20 Mart 2016 18:47

PTT 1'nci Lig'de oynayan takımları Adanaspor ve Adana Demirspor arasında oynanacak derbi öncesi, her iki takımın taraftarları arasında çıkan kavgalarda 2 kişi bıçakla yaralandı.

Cumhuriyet’in haberine göre, kent merkezindeki 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'ndaki derbiden saatler önce polis geniş güvenlik önlem aldı. Stadyum çevresi bariyerlerle kapatılırken, her iki takımın taraftarlarının birbiriyle karşılaşmadan stada girmesi için polis ekipleri görev yaptı. Alınan tüm önlemlere rağmen erkenden stat çevresine gelmeye başlayan her iki takımın taraftarları, karşılaştıkları noktalarda kavga etti.

Taş ve şişelerle birbirine saldıran fanatik taraftarlar, müdahale eden polise de taş attı. Çıkan olaylarda her iki taraftar grubundan adı öğrenilemeyen 2 kişi bıçakla, bir polis ise atılan taşla yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bıçaklama olayına karışan 2 Adanaspor taraftarı gözaltına alındı. Merkez Park'ta toplanan yaklaşık 200 kişilik Adanaspor taraftarı ise arkadaşlarının bıçaklanmasını bahane ederek Fuzuli Caddesi'ni trafiğe kapattı. Bazı taraftarlar da caddedeki araçlara tekme ve yumruklarla vurup zarar verdi. Yolu kapatan taraftarlara müdahale eden polis, Adana sporluları TOMA ile su sıkarak dağıttı. Taraftarlar, saat 16.00'da başlayacak maç için stada girerken, polisin geniş güvenlik önlemi sürdürüldü.

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