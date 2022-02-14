Adana Demirsporlu futbolculardan Ali Şansalan'a tepki: "Bize kötü konuşuyor"

Adana Demirspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Adana Demirsporlu futbolcular, maçın hakemi Ali Şansalan'a tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta maçında Adana Demirspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.

Yeni Adana Stadyumu'nda siyah-beyazlılar 31. dakikada Alex Teixeira ile öne geçerken ev sahibi takımın golü 90+2'de Samet Akaydın'dan geldi.

Karşılaşma sonrası beIN SPORTS'a konuşan Samet Akaydın ve Yunus Akgün, maçın hakemi Ali Şansalan'a sitem etti.

Samet Akaydın ne söyledi?

"Son pozisyonu gol gördük. Hakem 'Mario Balotelli, kalecinin görüş açısını kapattı' dedi. Biz sahada futbol oynamak istiyoruz. Yere yatmıyoruz, zamana oynamıyoruz. Ancak hakemle diyaloğa giremiyorsun. Art niyetli mi, bilemiyorum. Bize kötü konuşuyor. Beşiktaşlılara dokunuyoruz faul, itiraz ediyoruz sert tepki."

Yunus Akgün ne söyledi?

"Futbol oynamak istiyoruz, bize engel oluyorlar. Müthiş mücadele ediyoruz, gerçekten bize engel oluyor. Hafta içi biz de Beşiktaş gibi 120 dakika oynadık. Her pozisyonda yerdeydiler. Hakemler daha dikkatli olsun."