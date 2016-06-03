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Spor

"Adana Demirspor Yılmaz Vural ile yollarını ayırdı"

Kulüp başkanı Sedat Sözlü, takımın Süper Lig'e çıkması halinde yola devam edeceklerini duyurmuştu

03 Haziran 2016 11:45

Adana Demirspor'un, Alanyaspor'a karşı play-off finalinin kaybedilmesinin ardından eleştiri oklarını üzerine çeken Yılmaz Vural ile yolların ayrıldığı öğrenildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Adana Demirspor'un resmi açıklamayı kısa bir süre içerisinde yapması bekleniyor. 63 yaşındaki Vural, Adana Demirspor'da Tayfur Havutçu'nun yerine göreve gelmişti. Bu ayrılık Yılmaz Vural'ın profesyonel teknik direktörlük kariyerindeki 32. ayrılığı oldu.

Öte yandan Adana Demirspor Başkanı Başkan Sedat Sözlü daha önce, “Süper Lig’e çıkartırsa Yılmaz Vural’la devam edeceğiz” demişti

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