-ADANA DEMİRSPOR YARI FİNALDE ANTALYA (A.A) - 15.05.2011 - Spor Toto 2. Lig Play Off mücadelesinde Adana Demirspor, normal süresi 0-0, uzatma bölümü ise 1-1 biten karşılaşmada, Yeni Malatyapor'u penaltı atışları sonucu 4-2 yenerek yarı finale yükseldi. Antalya'da düzenlenen, Bank Asya 1. Lig'e çıkacak son takımı belirleyecek Spor Toto 2. Lig play-off müsabakalarında, Yeni Malatyaspor ile Adana Demirspor, Mardan Antalyaspor Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya büyük ilgi gösteren Adana Demirsporlu taraftarlar, takımlarına maç boyunca destek verdi. Karşılaşmayı az sayıda Yeni Malatyasporlu taraftar da takip etti. Sıcak bir havada oynanan karşılaşmaya taraftarının desteğiyle hızlı başlayan taraf Adana Demirspor oldu. Buna karşın, Adana Demirsporlu futbolcular, ilk yarıda girdikleri net pozisyonları gole çeviremedi. Karşılaşmanın ikinci yarısı ise orta saha mücadelesi şeklinde geçti. İki takım da sert savunmalar nedeniyle gol pozisyonu bulmakta zorlandı. Fauller nedeniyle sık sık duran maçın normal süresi 0-0 berabere tamamlandı. Karşılaşmanın yine orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk uzatma devresini Yeni Malatyaspor, 97. dakikada Enis'in ayağından bulduğu şık gol ile 1-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın son dakikasında Adana Demirsporlu Ertan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu ve karşılaşma penaltı atışlarına gitti. Adana Demirspor'da penaltı atışlarında Burhan, İlhan, Muzaffer başarılı olurken, Samet, atışı gole çeviremedi. Yeni Malatyaspor'da ise Enis penaltı atışını gole çevirirken, Hüseyin Kartal, Cem ve Ümit başarılı olamadı. Penaltı atışları sonucu rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Adana Demirspor, yarı finale yükselirken, Yeni Malatyaspor elendi. -MAÇTAN DAKİKALAR- 13. dakikada sağ kanattan gelişen Adana Demirspor atağında Ufuk'un ortasında arka direkte topla buluşan Samet Albayrak'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı. 20. dakikada çalımlarla ceza sahası çizgisi üzerine gelen Yeni Malatyasporlu Hüseyin Kar'ın yerden sert vuruşunda kaleci Metin Aktaş topu almayı başardı. 30. dakikada Metin'in ara pasıyla defansın arkasına sarkarak kaleciyle karşı karşıya kalan Adana Demirsporlu Samet Özen'in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı. 54. dakikada Adana Demirsporlu Metin'in uzaktan sert vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı. 90. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Serkan Özsoy'un plase vuruşunu kaleci Mesut Balkan son anda kornere çeldi. 97. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Yeni Malatyasporlu Enis Kahraman'ın uzaktan sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. (1-0) 120. dakikada Adana Demirspor beraberliği sağladı. Burhan'ın ortasında kale çizgisi önünde topla buluşan Ertan'ın kafa vuruşunda top filelere gitti. (1-1) Stat: Mardan Antalyaspor Hakemler: Hakan Ceylan xxx, Emre Suna xxx, Ahmet Şimşek xxx Yeni Malatyaspor: Mesut xx, Mehmet Tosak xx (Dk. 27 Ümit xx), Can xx, Adem xx, Nedim xx, Serdar xx, Hüseyin Kartal xxx, Recep xx (Dk. 78 Cihan x), Hüseyin Kar xx (Dk. 107 Gür Ege xx), Cem xx, Enis Kahraman xx Adana Demirspor: Metin Aktaş xx, Ufuk xxx (Dk. 112. Cihan x), Kadir xx, Serkan xxx, Samet Özen xxx, İlhan xxx, Adem xx, Samet xxx (Dk. 80 Aydın xx), Metin xxx (Dk. 88 Muzaffer), Burhan xxx, Ertan xxx Gol: Dk. 97. Enis Kahraman (Yeni Malatyaspor), Dk. 120 Ertan (Adana Demirspor) Sarı Kart: Dk. 31 Can, Dk. 27 Nedim, Dk. 83 Hüseyin Kar, Dk. 98 Ümit, Dk. 118 Hüseyin Kartal, Dk. 120 Mesut (Yeni Malatyaspor), Dk. 90 Samet Özen, Dk. 113 Burhan (Adana Demirspor)