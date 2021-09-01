Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Adana Demirspor, Samet Aybaba'dan boşalan teknik direktörlük görevine Vincenzo Montella'yı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz daha önce Fiorentina, Sevilla, Milan, Sampdoria ve Roma takımlarını çalıştıran teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık anlaşma imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

Profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik direktörlük yapmaya başlayan Vincenzo Montella, Roma, Milan, Sampdoria, Fiorentina, Sevilla gibi üst düzey takımları çalıştırdı.

Teknik direktörlük kariyerinde 283 maçta görev alan 47 yaşındaki çalıştırıcının takımları 114 galibiyet, 71 beraberlik ve 98 mağlubiyet aldı. Montella 1.46 maç başı puan ortalaması tutturdu.