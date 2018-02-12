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Spor

Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur: "Üst sıralara tırmanışımızı sürdüreceğiz"

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA) SPOR Toto 1'inci Lig'de Gaziantepspor'u 3-0 mağlup eden Adana Demirspor'da takımının başında çıktığı ilk maçta galibiyet sevinci yaşayan teknik direktör Mustafa Uğur, "Üst sıralara tırmanışımızı sürdüreceğiz" dedi

12 Şubat 2018 15:37

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)

SPOR Toto 1\'inci Lig\'de Gaziantepspor\'u 3-0 mağlup eden Adana Demirspor\'da takımının başında çıktığı ilk maçta galibiyet sevinci yaşayan teknik direktör Mustafa Uğur, \"Üst sıralara tırmanışımızı sürdüreceğiz\" dedi.
Zorlu bir karşılaşmaya çıktıklarını anlatan Mustafa Uğur, önümüzdeki sezon lige damga vuracak bir takım oluşturmanın temellerini atacaklarını belirtti. Gaziantep deplasmanından 3 puanla dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Uğur, şöyle konuştu:
\"Bu bizim ilk müsabakamızdı. Oyuncularımız gayet arzulu istekliydi. Haklı bir galibiyet aldılar. Mücadele yönünden rakipten daha iyiydik. Daha önce çalışan teknik heyete de teşekkür ediyoruz. Bayrağı biz devraldık. İnşallah arzu ederim ki Demirspor ile güzel yerlere geliriz. Galibiyet serileri devam eder.\"
\"BU CAMİADA OLMAK GÜZEL\"
Büyük bir camianın içerisinde yeniden yer almaktan mutlu olduğunu kaydeden Uğur, sözlerini şöyle sürdürdü:
\"Bu dönemki gelişimiz daha farklı, buradaki sıkıntımız şu; takımı altta bulduk. Maç sayısı çok kısa. Birinci hedefimiz bulunduğu yerden yukarı çıkarmak. Küme düşme hattının üzerinde olmaya gayret gösteriyoruz. Sonrası ne getirecek bilmiyoruz. Bir gerçek varki çok çalışmamız gerekiyor. Kalan 13 haftada hepimizin özverili olması gerekiyor. Bazı taktik, teknik olayların geliştirilmesi gerekiyor. Oyunsal anlayışın iyileştirilmesi gerekiyor. Bunları hızlandırılmış bir şekilde 13 haftaya sığdırmamız gerekiyor. Çünkü Demirspor taraftarı bizden bunları bekliyor. Önümüzdeki yıl bu lige damgasını vuracak bir Demirspor\'un temelini bu günlerden atmamız gerekiyor. Onun için çaba gösteriyoruz.\"

(FOTOĞRAFLI)

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