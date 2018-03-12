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Spor

Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur: "Ligin altını üstünü karıştırdık"

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA) SPOR Toto 1'inci Lig'de deplasmanda karşılaştığı Akın Çorap Giresunspor'u 2-0 mağlup ederek düşme potasından uzaklaşan Adana Demirspor'da büyük sevinç yaşanıyor

12 Mart 2018 17:23

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)

SPOR Toto 1\'inci Lig\'de deplasmanda karşılaştığı Akın Çorap Giresunspor\'u 2-0 mağlup ederek düşme potasından uzaklaşan Adana Demirspor\'da büyük sevinç yaşanıyor.
Teknik direktör Mustafa Uğur, Akın Çorap Giresunspor deplasmanında zorlu bir maça çıktıklarını ve 3 puanla büyük sevinç yaşadıklarını belirtirken, \"Adana Demirspor adına çok önemli görülebilecek 3 puan kazandık. Oyuncularımızın özellikle Sezer Özmen\'in sakatlanmasından sonra gösterdiği reaksiyon mükemmeldi. Oyun olarak belki ön plana çıkmadık ama mücadele olarak çok önemli oyun ortaya koyduk. İlk yarı Giresunspor\'un baskısıyla geçti. Ama güzel bir savunmayla maçı bitirdik. Bu galibiyet ligin altını da üstünü de karıştırdı. Son 7 haftanın çok çetin geçeceğini düşünüyorum\" dedi.
\"HENÜZ İŞİMİZ BİTMEDİ\"
Ligde kalma adına güzel bir galibiyete imza attıklarını anlatan Uğur, şunları söyledi:
\"Birinci işimiz Adana Demirspor\'u ligde tutmak. Bu henüz bitmiş değil. Bunu öncelik olarak gerçekleştirmek istiyoruz. Daha sonra kafamızdan hazırlıklarımız oluyor. Önümüzdeki yılla ilgili planlarımız var. Ancak bunları konuşmak için henüz çok erken. Öncelikle takımımızı ligde tutacağız.\"
DEMİRSPOR\'UN UĞUR\'U VAR
Timuçin Beyazıt\'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Mustafa Uğur, takımının başında çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak, 13 puan topladı. Uğur\'un yönetiminde Adana Demirspor Gaziantepspor, İstanbulspor, Denizlispor ve Giresunspor\'u mağlup etti. Boluspor ve Adanaspor\'a yenilirken, Eskişehir deplasmanından ise beraberlikle döndü. Mavi lacivertli takım, bu sonuçlarla puan cetvelinde küme düşme tehlikesini büyük ölçüde atlattı.

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