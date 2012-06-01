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Spor

Adana Demirspor taraftarı kaza yaptı

Bank Asya 1. Lig'e yükselen Adana Demirspor'u maç boyunca destekleyen taraftarlar birçok araçla dönüş yoluna geçti

01 Haziran 2012 13:38

Adana Demirspor taraftarını taşıyan minibüsünün ağaca çarpması sonucu 14 kişi yaralandı. Bazı taraftarların durumunun ağır olduğu belirtildi.

Spor Toto 2. Lig Play-off final maçında Fethiyespor'u 2-1 yenen ve Bank Asya 1. Lig'e yükselen Adana Demirspor'u maç boyunca destekleyen taraftarlar birçok araçla dönüş yoluna geçti.

Taraftarları taşıyan Bünyamin Kara (47) idaresindeki 01 VU 062 plakalı minibüs, Ereğli ilçesi Kargacı köyü çıkışında yoldan çıkarak ağaca çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Kara ile minibüsteki Nasurlah Azgın (49), Bilal Gümren (48), Ziyacan Sertler (18), Barış Ilıman (17), Alaattin Çelebi (19), Fırat Çelebi (16), Aygün Şınık (17), Erkan Altun (19), Semih Öztürk (19), Fahri Berke Karaçay (17), İsmail Coşkun (18), Yusuf Karakuş (18) ve Cumali Tutal, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılanlardan durumu ağır olanların bulunduğu öğrenildi.

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