Adana Demirspor, Sivas'ta bir puanı 90+7'de kurtardı!

Süper Lig’in 10. haftasında Sivasspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanan mücadele 1-1’lik beraberlikle bitti.

Son iki haftada 1 puan kazanan Yiğidolar, taraftarı önünde Adana Demirspor’a karşı baskın oyunla başladı. 7. dakikada sağ kanattan Erdoğan’dan aldığı pas sonrası yüzünü kaleye dönen Gradel, sol ayağıyla yerden yaptığı vuruşla kaleci Ferhat’ın müdahalesine rağmen golünü attı.

İkinci yarı iki kırmızı kart çıktı

İlk yarıda kartın çıkmadığı maçta ikinci yarı kart yağmuru yaşandı. Hakem Bahattin Şimşek 10 kez kartına başvurdu. Sivasspor’da Pedro Henrique 51 ve 67. dakikalarda sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Adana Demirspor’da oyuna 57’de giren Akintola, bir faul pozisyonu sonrasında rakibine yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gördü.

90+5’te penaltı kararı

Çok gergin geçen ikinci yarıda Adana Demirspor, 90+5’te Assombalonga ile penaltı kazandı. Ahmet Oğuz’un müdahalesi sonrasında hakem oyunu devam ettirdi ancak VAR odası pozisyonu izlemesini önerdi.

Tekrar izlenene pozisyon için penaltı kararı çıktı. Topun başına geçen Mario Balotelli 90+7’de kaleci Ali ile topu ayrı köşelere gönderip skoru 1-1 yaptı.

Golden sonra Sivasspor kalesi önünde iki takım futbolcuları yine tartışma yaşadı.

Bu sonucun ardından Sivasspor 11 puana, Adana Demirspor da 13 puana yükseldi.

Ligin 11. haftasında Sivasspor, Altay ile; Adana Demirspor da Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak.