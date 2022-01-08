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Spor

Lille'de forma şansı bulamayan Mustafa Kapı, Adana Demirspor'da

Adana Demirspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Lille'in orta saha oyuncusu 19 yaşındaki Mustafa Kapı ile 3,5 yıllık resmi sözleşme imzalandığı açıkladı

08 Ocak 2022 11:00

Süper Lig'de mücadele eden Adana Demirspor, transferde atağa kalktı. Mavi Lacivertli ekip, Galatasaray altyapısından yetişen ve Ağustos 2020'de yetiştirme bedeli karşılığında Lille transfer olan Mustafa Kapı'yı kadrosuna kattı. Adana Demirspor, Fransız ekibi Lille ile yollarını ayıran 19 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. 

Mavi-lacivertli ekip tarafından yapılan açıklamada, ''Kulübümüz son olarak Fransa'nın Lille takımında forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Kapı ile 3,5 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır. Oyuncumuza hoş geldin diyor, mavi-lacivertli forma altında başarılar diliyoruz!'' ifadelerine yerverildi.

Lille'in A takımında forma şansı bulamadı

Galatasaray'dan ayrılıp Ağustos 2020'de Lille'e giden Mustafa Kapı, A Takım'da forma şans bulamadı. Lille OSC 2'de görev alan Kapı, toplamda 6 maçta çıktı, skora katkı sağlayamadı. 

Adana DemirsporTransferMustafa KapıLilleGalatasaray
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