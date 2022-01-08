Lille'de forma şansı bulamayan Mustafa Kapı, Adana Demirspor'da

Süper Lig'de mücadele eden Adana Demirspor, transferde atağa kalktı. Mavi Lacivertli ekip, Galatasaray altyapısından yetişen ve Ağustos 2020'de yetiştirme bedeli karşılığında Lille transfer olan Mustafa Kapı'yı kadrosuna kattı. Adana Demirspor, Fransız ekibi Lille ile yollarını ayıran 19 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Mavi-lacivertli ekip tarafından yapılan açıklamada, ''Kulübümüz son olarak Fransa'nın Lille takımında forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Kapı ile 3,5 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır. Oyuncumuza hoş geldin diyor, mavi-lacivertli forma altında başarılar diliyoruz!'' ifadelerine yerverildi.

Lille'in A takımında forma şansı bulamadı

Galatasaray'dan ayrılıp Ağustos 2020'de Lille'e giden Mustafa Kapı, A Takım'da forma şans bulamadı. Lille OSC 2'de görev alan Kapı, toplamda 6 maçta çıktı, skora katkı sağlayamadı.