Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında Mesut Özil'in golüyle kazandı

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek galibiyetle başladı. İki takımın da birer topunun direkten döndüğü maçta sarı-lacivertlilerin galibiyet golünü Mesut Özil kaydetti

Süper Lig'de ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Adana Demirspor'a konuk oldu.

Sarı-lacivertliler maça hızlı başlarken 9. dakikada Luiz Gustavo'nun vuruşu önce üst direkt sonra da çizgiye çarpıp oyun alanına geri döndü. 33. dakikada bu kez ev sahibi gole yaklaştı. Lucas Castro vuruşunda direği geçemedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0'la geçildi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 46. dakikada Mesut Özil'in attığı golle 0-1 öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında hareketlenen Mesut Özil, topa dokundu ve golünü attı. Mesut böylece Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı.

90 dakika, Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.

Sarı-lacivertli takımın başındaki ikinci dönemine başlayan teknik direktör Vitor Pereira, ilk maçından mutlu ayrılmayı başardı.

Balotelli, Belhanda, Svensson ve Lucas Castro gibi dikkat çeken transferlere imza atan Adana Demirspor, 26 yıl sonra çıktığı ilk Süper Lig maçından puanla ayrılamadı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise Kayserispor deplasmanına gidecek.

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Mesut Özil, 546 gün sonra gol sevinci yaşadı

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın tek golüne imza atan yıldız futbolcu Mesut Özil, 546 gün sonra fileleri havalandırdı.