Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında Mesut Özil'in golüyle kazandı

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek galibiyetle başladı. İki takımın da birer topunun direkten döndüğü maçta sarı-lacivertlilerin galibiyet golünü Mesut Özil kaydetti
Süper Lig'de ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Adana Demirspor'a konuk oldu.
Sarı-lacivertliler maça hızlı başlarken 9. dakikada Luiz Gustavo'nun vuruşu önce üst direkt sonra da çizgiye çarpıp oyun alanına geri döndü. 33. dakikada bu kez ev sahibi gole yaklaştı. Lucas Castro vuruşunda direği geçemedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0'la geçildi.
İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 46. dakikada Mesut Özil'in attığı golle 0-1 öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında hareketlenen Mesut Özil, topa dokundu ve golünü attı. Mesut böylece Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı.
90 dakika, Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.
Sarı-lacivertli takımın başındaki ikinci dönemine başlayan teknik direktör Vitor Pereira, ilk maçından mutlu ayrılmayı başardı.
Balotelli, Belhanda, Svensson ve Lucas Castro gibi dikkat çeken transferlere imza atan Adana Demirspor, 26 yıl sonra çıktığı ilk Süper Lig maçından puanla ayrılamadı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise Kayserispor deplasmanına gidecek.
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Mesut Özil, 546 gün sonra gol sevinci yaşadı
Sarı-lacivertli takımın yeni sezona 3 puanla başlamasında başrol üstlenen 32 yaşındaki oyuncu, yaklaşık 1,5 yıl süren gol özlemine de son verdi.
Mesut Özil, son olarak 16 Şubat 2020'de eski takımı Arsenal'in İngiltere Premier Lig'de Newcastle United'ı 4-0 mağlup ettiği müsabakada gol sevinci yaşamıştı. Mesut, 546 gün sonra Fenerbahçe formasıyla fileleri havalandırmayı başardı.
Yıldız futbolcu, sarı-lacivertli takımda çıktığı 12. karşılaşmada ilk golünü kaydetti.
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Stat: Yeni Adana Stadı
Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan
Adana Demirspor: Muric, Kaan Kanak, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Svensson, Sinan Kurt, Gökhan İnler, Belhanda (Dk. 62 Ezeh), Lucas Castro (Dk. 90 Stambouli), Akintola (Dk. 76 Pa Dibba), Balotelli (Dk. 62 Assombalonga)
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Tisserand, Attila Szalai, Novak, Gustavo, Zajc (Dk. 76 Ozan Tufan), Osayi, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 46 Serdar Aziz), Mesut Özil (Dk. 82 Sosa), İrfan Can Kahveci, Samatta (Dk. 46 Serdar Dursun - Dk. 71 Nazım Sangare)
Goller: Dk. 46 Mesut Özil (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 32 Tisserand, Dk. 82 Osayi (Fenerbahçe), Dk. 90+1 Tayyip Talha Sanuç (Adana Demirspor)
Karşılaşmanın önemli anları
10. dakikada Samatta'nın pasıyla topla buluşan Gustavo'nun şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.
33. dakikada Lucas Castro'nun sol çaprazdan yerden şutunda top direkten döndü, savunma topu uzaklaştırdı.
45+1. dakikada Balotelli'nin sağ çaprazdan şutunda kaleci Altay gole izin vermedi.
46. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren İrfan Can Kahveci'nin içeriye gönderdiği topa Mesut Özil dokundu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
79. dakikada Lucas Castro'nun arka direğe gönderdiği topla buluşan Pa Dibba'nın vuruşunda yerden seken top dışarı çıktı.
86. dakikada ceza sahası sağ çaprazda toplu buluşan Gökhan İnler'in yerden şutunda top dışarı çıktı.
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