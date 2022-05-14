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Spor

Adana Demirspor'dan "Balotelli Yunus Akgün'ü tekme tokat dövdü" iddiasıyla ilgili açıklama

Mario Balotelli'nin, takım arkadaşı Yunus Akgün'ü Adana Demirspor Tesisleri'nde tekme tokat dövdüğü ve takımdan kovulduğu ileri sürüldü. Adana Demirspor cephesinden bu iddialara cevap gecikmedi

14 Mayıs 2022 11:14

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Mario Balotelli ve Yunus Akgün hakkında çıkan iddiaları yalanladı.

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Adana Demirspor'da Mario Balotelli'nin Yunus Akgün'ü antrenman tesislerinde dövdüğü iddiaları basında yer aldı.

NTV Spor'a konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak iddiaların külliyen yalan olduğunu söylerken, "Böyle bir şey mümkün değil. Galatasaray maçı öncesi yalan haberler yapıldı. Balotelli ve Yunus takımda en iyi anlaşan oyuncular" ifadelerini kullandı.

 

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