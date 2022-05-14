Adana Demirspor'dan "Balotelli Yunus Akgün'ü tekme tokat dövdü" iddiasıyla ilgili açıklama

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Mario Balotelli ve Yunus Akgün hakkında çıkan iddiaları yalanladı.

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Adana Demirspor'da Mario Balotelli'nin Yunus Akgün'ü antrenman tesislerinde dövdüğü iddiaları basında yer aldı.

NTV Spor'a konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak iddiaların külliyen yalan olduğunu söylerken, "Böyle bir şey mümkün değil. Galatasaray maçı öncesi yalan haberler yapıldı. Balotelli ve Yunus takımda en iyi anlaşan oyuncular" ifadelerini kullandı.