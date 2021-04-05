Adana Demirspor’da iki forvetle yollar ayrıldı

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Mehmet Akyüz ve Lucas Rangel ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Mavi-Lacivertli kulüpte deneyimli forvet Mehmet Akyüz ve devre arası takıma katılan Brezilyalı oyuncu Lucas Rangel’le karşılıklı anlaşılarak sözleşmelerinin feshedildiği duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolcularımızdan Mehmet Akyüz ve Lucas Rangel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Her iki futbolcumuza kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol yaşamlarında başarılar dileriz” denildi.