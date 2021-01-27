Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan istifa mesajı

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Ömer Şişmanoğlu transferine gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından görevi bıraktığını açıkladı.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Murat Sancak "Çok sevmeme, saygı duymama rağmen bu görevde kalmam mümkün değil. Kulübü aldığım gibi devredeceğim" ifadelerini kullandı.

"Çok değerli Adana Demirspor taraftarları. 'Ben yönetilmem, yönetirim' demiştim. Çok sevmeme, saygı duymama rağmen bu görevde kalmam mümkün değil. Kulübü aldığım gibi devredeceğim. Söz verdiğim gibi her yıl yapmam gereken bağışları da yapacağım. Hakkınızı helal edin. Ben ediyorum. Allah a emanet olun, sonu kupa. Yarın başkan vekili atayacağım; kongreye götürecek. Buradan Adanalı iş adamlarına sesleniyorum; Adana Demirspor'a sahip çıkın. Yetkiyi devredeceğim kişi, yeni yönetim oluşana kadar kararlıkla yönetecektir."

Önce mavi-lacivertli taraftarların akşam saatlerinde Ömer Şişmanoğlu'nun kadroya katılmasına gösterdiği tepki üzerine transferi iptal ettiğini açıklayan Murat Sancak, ardından da istifa kararı aldı.