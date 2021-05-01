Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Şirket altın hissesi benim adıma kayıtlı; ölene kadar başkanınızım

TFF 1. Lig’de 64 puanla zirvede bulunan Adana Demirspor'un Başkanı ve BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak'ın yeğeni Murat Sancak, takımın şirketleştirilmesinin ardından "Şirket altın hissesi benim adıma kayıtlı. Belki bazıları üzülecek ama hakkın rahmetine kavuşana kadar başkanınızım" dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, şirketleşti ve ismi Adana Demirspor A.Ş oldu. Şirketleşmenin ardından kulüp başkanı Murat Sancak sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

Sancak sosyal medyada yaptığı açıklamada, ”Çok değerli Adana Demirspor taraftarı genel kurulda verdiğiniz yetkiyle, Adana Demirspor Yatırımlar A.Ş olarak, şirketleştik ve borsaya açılma işlemleri hızla sürüyor. Gerçek anlamda halkın takımı olması için kendi ayakları üzerine duran ve kimseye muhtaç etmeden. Şirket altın hissesi benim adıma kayıtlı Belki bazıları üzülecek ama hakkın rahmetine kavuşana kadar başkanınızım. Gitmek yok yola devam. Süreç içerisinde yüzde 90'nını halka arzetmiş olacağız. Şimdiden hazırlığını yapın hisse almak için. Allah yar ve yardımcımız olsun. Şirketleşme bugüne denk geldi. Konsantrasyonumuzu bozmadan şampiyonluğa odaklanalım ve dua sadaka kurban kesmeye devam edelim” ifadelerine yer verdi.