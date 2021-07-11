Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, David Luiz ile görüştü: Türkiye’nin Real Madrid’ini kuruyorum

Yaptığı yıldız transferleriyle dikkatleri üzerine çeken Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, David Luiz’le de bizzat görüşüp, “Türkiye’nin Real Madrid’ini kuruyorum. Seni de görmek istiyorum” çağrısında bulundu. Yıldız oyuncu teklife sıcak bakıyor.

26 yıllık Süper Lig hasretine son veren Adana Demirspor’da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Lacivert- Mavililer’de Belhanda ve Balotelli transferlerinden sonra bir diğer dünya yıldızı David Luiz’in gündeme gelmesi büyük yankı uyandırmıştı.

Lucas Köse ile görüşmeler sürüyor

Fanatik'in haberine göre, Başkan Sancak, yıldız stoperle bizzat görüşüp, “Türkiye’nin Real Madrid’ini kuruyorum. Senin de bu takımda olmanı istiyorum” ifadelerini kullandı. Bonservisi elinde olan Luiz’in yıllık 4 milyon Euro ücret talep ettiğini bildirdiği belirtildi. Adana Demir’in yıldız stoperin Türkiye haklarını elinde bulunduran Lucas Köse ile temaslarını sürdürdüğü kaydedildi.