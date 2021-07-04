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Spor

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Balotelli ile yüzde 85 anlaştık

04 Temmuz 2021 15:41

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, katıldığı bir televizyon programında İtalyan yıldız Mario Balotelli ile büyük oranda anlaştıklarını açıkladı.

Adana Demirspor, Belhanda'nın ardından bir yıldızı daha kadrosuna katıyor. Başkan Murat Sancak, A Spor yayınında İtalyan santrfor ile yüzde 85 oranında anlaştıklarını, ayrıca Hatayspor'dan da Akintola'yı takıma katacaklarını söyledi.

Murat Sancak'ın açıklamaları şu şekilde:

"Biliyorsunuz Balotelli'den vazgeçmiştim. Kendisi kaptan üzerinden bize ulaştı. Tekrar görüşmelere başladık, önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek.

Böyle futbolcular zor futbolcular. Adanalılar da deli, biz de deli. Biz onu yönetiriz. Burada başarılı olup Dünya Kupası'na gitmek istiyor.

Başka transferlerimiz de olacak. Bütçemiz dahilinde bu transferler oluyor. Balotelli'ye vereceğimiz paranın yarısını sponsor verecek."

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