Adana Demirspor, Alanya deplasmanında 3 puana 3 golle ulaştı

Süper Lig'in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Adana Demirspor, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşılaştı. Konuk ekip sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftası Akdeniz derbisine sahne oldu. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmadan Adana Demirspor, 3-1 galip ayrıldı.

Adana temsilcisi, 26. dakikada Matias Vargas ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi Aytemiz Alanyaspor, Famara Diedhiou ile 30. dakikada eşitliği yakaladı. Adana Demirspor, 44. dakikada İtalyan yıldızı Maro Balotelli ile yeniden öne geçti: 1-2

Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

"Mavi Şimşekler", 51. dakikada Birkir Bjarnason'un kaydettiği golle skoru 3-1'e getirdi. Kalan sürede başka gol olmadı ve Adana Demirspor, sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 26'ya çıkarıken Aytemiz Alanyaspor ise 27 puanda kaldı.

Adana ekibi, bu sezon deplasmandaki 3 galibiyetini alırken, Antalya temsilcisi ise evinde 3. kez mağlup oldu.