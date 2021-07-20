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Spor

Adana Demirspor'a David Luiz transferinde zorlu rakip

20 Temmuz 2021 10:01

Transferin en hızlı takımı Adana Demirspor'un ilgilendiği Arsenalli stoper David Luiz'e Marsilya da talip oldu.

Adana Demirspor'da Luiz transferi açmaza girdi. Balotelli, Belhanda gibi isimleri alan Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor'un ilgilendiği Arsenalli stoper David Luiz'i Fransızlar istiyor.

Marsilya, Luiz'e 2 yıllık sözleşme önerdi. Marsilya teknik direktörü Jorge Sampaoli, oyun planını Luiz'e göre yapacağını açıkladı.

Adana Demirspor'un Luiz'e yıllık 2.5 milyon Euro önerdiği iddia edildi.

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