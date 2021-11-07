Adana Demirspor 3 maç sonra kazandı

Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor sahasında Hatayspor'u 1-0 yendi. Lacivert-mavili takım 3 maç sonra galip geldi.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibinin üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmada ilk yarı golsüz geçildi. İkinci yarıda 65. dakikada Yunus Akgün karşılaşmadaki tek golü attı.
Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 16'ya yükseltirken Hatayspor, 23 puanda kaldı.
Gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanda Altay'a konuk olacak. Hatayspor ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.