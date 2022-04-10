Adana Demirspor 3-1 Altay (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor, Yeni Adana Stadyumu'nda Altay'ı ağırladı.

Tempolu başlayan maçın 33. dakikasında Younes Belhanda, Adana Demirspor'u öne geçiren golü kaydetti. Golden üç dakika sonra Samet Akaydin, takımının ikinci golünü attı ve fark ikiye çıktı.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devreye Adana Demirspor'un üstünlüğüyle girildi.

İkinci yarıya Altay, iki değişiklikle başladı. Özgür Özkaya ve Leandro Kapel, Kazımcan Karataş ve Eren Erdoğan'ın yerine oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında farkı azaltmak için baskısını artıran Altay, 82. dakikada Mohammad Naderi ile farkı bire indirdi. Maçın son bölümüne Adana Demirspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle girilirken ev sahibi ekip, 86. dakikada penaltı kazandı.

Topun başına geçen Mario Balotelli, penaltı atışını gole çevirdi fark tekrar ikiye çıktı. Kalan sürede üstünlüğünü korumayı başaran Adana Demirspor, sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Adana Demirspor bu galibiyetle puanını 52'ye yükseltti. Üst üste üçüncü yenilgisini alan Altay ise 29 puanda kaldı.

Süper Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Altay ise Başakşehir'i ağırlayacak.