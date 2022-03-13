Adana Demirspor 2-3 Demir Grup Sivasspor (Maç sonucu)

Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. VAR kararlarının damga vurduğu maçta Sivasspor deplasmanda kazandı.

Sivasspor'da Pedro Henrique yıldızlaşırken 28. dakikada ve 54. dakikada attığı gollerle takımını deplasmanda 2-0 öne geçirdi.

Maça tutunan Adana Demirspor üst üste bulduğu gollerle skoru eşitledi.

58. dakikada Benjamin Stambouli'nin golüyle fark bire indi. Bu golde asist Mario Balotelli'den geldi.

68. dakikada penaltı kazanan ev sahibinde Mario Balotelli topu filelere gönderdi ve skor 2-2'ye geldi.

Balotelli'nin golü VAR'dan döndü, Sivasspor VAR'dan gelen penaltıyla kazandı

Karşılaşmanın son bölümünde tempo artarken Adana Demirspor 81. dakikada Mario Balotelli ile bir gol daha buldu. Ancak hakem VAR'a gitti ve gol öncesi faul tespit etti. Balotelli'nin golü geçerli olmadı.

Maçın 90. dakikasında Sivasspor atağında Younes Belhanda ceza sahası içinde topa elle müdahalede bulundu. Hakem bir kez daha VAR'a gitti ve penaltı noktasını gösterdi.

Sivasspor'da topun başına giden Pedro Henrique golü attı ve takımını 3-2'lik üstünlüğe taşıdı.

Sivasspor sahadan galibiyetle ayrılırken Pedro Henrique ise günü hat-trick ile tamamladı.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor 45 puanda kalırken Sivasspor ise puanını 37'ye yükseltti.

Mücadelenin sonuna 10 dakika uzatma eklenirken kayıp süreyle birlikte müsabaka 105. dakikada sona erdi.