Adana Demirspor 2-1 Medipol Başakşehir (Maç sonucu)

Adana Demispor, Medipol Başakşehir'i 2-1'le geçti. İki takımın da etkili bir oyun çıkardığı maçta eşitlik 38. dakikada bozuldu. Tayyip Talha, 38. dakikada ev sahibi ekipi 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona ererken; Başakşehir, ikinci yarıya golle başladı. Danijel Aleksic, ağları havalandıardı ve skoru 1-1 yaptı.

Eşitlik sonrası iki takım da rakip kalede gol aradı. Mutlu sona ise Adana Demirspor ulaştı. Yunus Akgün'ün sağdan cezasahasına girip ortaya bıraktığı topu Bjarnason ağlarla buluşturdu ve Adana Demirspor'u 2-1 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda iki takımına da çabası sonuç vermedi ve Adana Demirspor, 2-1'le üç puana ulaştı.

İki maçlık yenilgi serisi sona eren Adana Demirspor, bu galibiyetle puanını 48 yaptı ve maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. Son 4 haftada üçüncü kez sahadan yenik ayrılan Başakşehir ise 47 puanda kaldı ve 6. sıraya geriledi.