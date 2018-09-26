Adana Demirspor - Yeni Orduspor: 2-1

Akif ÖZDEMİR / ADANA (DHA)

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Murat Erdoğan (xxx), Ahmet Şimşek (xxx), Ali Tuna (xxx)

ADANA DEMİRSPOR: Ahmet Sabri (xxx) - Emre (xxx), Tayyip Talha (xxx), İsmail (xx) (Dk. 46 Mitroviç x), Batuhan İşçiler (xx), Murat (x) (Dk. 69 Traore x), Anderson (xx) (Dk. 87 Galip), Erdal (xxx), Berk (xxx), Orkan (xxx), Batuhan Karadeniz (xx)

YENİ ORDUSPOR: Ahmet Oytun (xx) - Kerem (xx), Kerim Hakan (x), Abdulsamet (xx), Fatih Selimhan (x), Mustafa Kayabaşı (xx), Furkan (xx) (Dk. 75 Muhammed xx), Mustafa Öztürk (x)(Dk. 56 Burak xx), Hasan (x), Sebahattin (x), Fatih Şerifoğlu (xx)

GOLLER: Dk. 5 Fatih (Yeni Orduspor) - Dk. 71 Batuhan Karadeniz, Dk. 90+3 (P) Orkan (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Dk. 35 Emre, Dk. 84 Batuhan İşçiler (Adana Demirspor) - Dk. 83 Muhammed (Yeni Orduspor)

Ziraat Türkiye Kupası\'nda mücadele veren Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Yeni Orduspor\'u 2-1 mağlup etti.

5\'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Sebahattin\'in ceza sahasına ortasını iyi takip eden Fatih\'in sert vuruşu ağlara gitti: 0-1.

15\'inci dakikada Adana Demirspor\'un kazandığı serbest atışı kullanan Murat Akın\'ın ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Batuhan\'ın kafa şutu direkten döndü. Dönen topa Talha vurdu, kaleci Ahmet köşede yakaladı.

56\'ncı dakikada Berk\'in ceza sahası önünde düşürülmesiyle Adana Demirspor serbest atış kazandı. Vuruşu yapan Orkan\'ın şutunda kaleci Ahmet Oytun köşeye giden topu kornere çeldi. Köşe atışını savunma uzaklaştırdı.

60\'ıncı dakikada Orduspor\'un kazandığı köşe atışını kullanan Hasan\'ın ceza sahasına ortasında Burak\'ın kafa şutu üstten az farkla auta çıktı.

62\'nci dakikada Adana Demirspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Burak\'ın önüne düştü. Yerden seken topa Burak\'ın kafa şutunu kaleci Ahmet Sabri son anda uzaklaştırdı.

71\'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Berk\'in ceza sahasına vuruşunu kaleci Ahmet Oytun elinden sektirdi. Araya giren Batuhan Karadeniz\'in vuruşu ağlara gitti: 1-1.

76\'ncı dakikada Adana Demirspor\'un kazandığı köşe atışını kullanan Berk\'in ceza sahasına ortasına Orkan\'ın vuruşu Yeni Orduspor savunmasının eline çarptı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Batuhan Karadeniz\'in vuruşu üstten auta çıktı.

90\'ıncı dakikada ceza sahası önünde toplu buluşan Sebahattin\'in uzaktan sert şutu üstten az farkla auta gitti.

90+3\'üncü dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Orkan, içeri girdiği anda Hasan tarafından düşürüldü. Hakem ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Orkan, topu ağlara yolladı: 2-1.

Karşılaşma Adana Demirspor\'un 2-1\'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

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