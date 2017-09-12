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Spor

Adana Demirspor - Gaziantepspor maçının ardından

Adnan POYRAZ/ADANA (DHA) TFF 1

12 Eylül 2017 01:50

Adnan POYRAZ/ADANA (DHA) TFF 1. Ligde Adana\'da oynanan Adana Demirspor - Gaziantepspor maçının ardından her iki takımın teknik direktörleri maçla ilgili değerlendirmede bulundu.
BULAK:  İLERLEYEREK DEVAM EDECEĞİZ
Adana Demirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, penaltı kaçırmalarına rağmen çok güzel ve şık goller bulduklarını beliriterek şunları söyledi \"Zor bir maç olacağını biliyorduk, çünkü rakibimiz gençlerden oluşan kadrosu çok koşuyor ve çok mücadele veriyordu. Fakat oyunu iyi kontrol altına aldık. Biz oyunu iyi domine ettik. Üçüncü gol tam zamanında geldi. 15 günlük aradan sonra oyuncuları toplamak zor. 2-3 ayda 25 tane yeni oyuncunun bir araya gelmesi zor. Takımın yaş ortalama 23. Daha üzerine katarak ilerleyeceğiz. Haftanın son maçı olması nedeniyle oyuncular biraz stres altındaydı ama taraftamıza teşekkür ediyoruz. İlerleyerek devam edeceğiz
SÜRAL: KALECİ HATALARI BİZİ YIKTI
Gaziantepspor Teknik Direktörü Bünyamin Süral, 3-1 kaybettikleri Adana Demirspor maçında yedikleri gollerin hepsinin kaleci hatasından kaynaklandığını belirterek \"Bizi kaleci hataları yıktı. Bir takımda kaleci olmazsa yapacak birşey yok. 17-18-19 yaşlarındaki çocuklarla oynuyoruz. Transfer yapamadık. Elimizdeki genç arkadaşlarla rakip kalede gol arayışında olan bir ekibiz. Pes etmeyen Gaziantepspor var. Bu sıcakta verdikleri mücadeleden dolayı sporcularımı kutluyorum\" dedi.

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