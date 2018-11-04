Adana Demirspor - Afjet Afyonspor: 1-0

Can ÇELİK / ADANA (DHA)

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Onur Öztoprak (xx), Mehmet Ali Akkor (xx), Kemal Mavi (xx)

ADANA DEMİRSPOR: Çağlar (xxx) - Berk (xx) (Dk. 90+5 Boubacar Traore x), Galip (xx), Emre Nefiz (xx) (Dk. 67 Orkan xx), Orhan (xx), Mitrovic (xx), Hakan (xx), Erdal (xx), Batuhan İşçiler (xx), Kosecki (xx) (Dk. 79 Anderson x), Pote (xxx)

AFJET AFYONSPOR: Rybka (xx) - Türker (xx), Mehmet Güven (xx), Bayram (xx), Mehmet Sedef (xx), Nazmi (xx), Yasin (xx), İsmet (xx), Taşkın (xxx) (Dk. 62 Abdülkadir x), Ersel (xx) (Dk. 77 Aykut x), Mendy (xx) (Dk. 46 Onur Toprak xx)

GOLLER: Dk. 6 Pote (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Erdal, Berk, Anderson (Adana Demirspor) - Türker, Yasin, Nazmi, Rybka (Afyon Afjetspor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de Adana Demirspor, evinde konuk ettiği Afyon Afjetspor\'u 1-0 mağlup etti.

3\'üncü dakikada Adana Demirspor atağında karambolde topu önünde bulan Berk ceza sahası dışından vuruşunu yaptı. Top kaleci Rybka\'nın kucağında kaldı.

6\'ncı dakikada kontra atakta Galip\'in ara pasında soldan çıkan Berk derine inerek ceza sahasına sert bir top attı. Afjet Afyonspor savunmasının hatası sonrası topu önünde bulan Pote, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

16\'ncı dakikada Adana Demirsporlu oyuncu Erdal sol kanattan rakiplerini çalımlayarak çizgiye kadar indi. Erdal\'ın ceza sahasına yaptığı ortada topa gelişine vuran Pote\'nin şutu kaleci Rybka\'dan döndü.

35\'inci dakikada Adana Demirspor orta sahadan kontra atağa çıkarken boş pozisyondaki Pote\'yi gördü. Pote meşin yuvarlağı yaklaşık 20 metre sürdükten sonra vuruşunu yaptı ama kaleciyi geçemedi.

41\'inci dakikada Afyon Afjetspor soldan Mendy ile hızlı çıktı. Mendy ceza sahasına sert bir orta yaptı. Ortaya yükselen Taşkın\'ın kafa vuruşunda top üst direği sıyırarak dışarı çıktı.

68\'inci dakikada Afyon Afjetspor takım halinde hücuma çıktı. Sağ kanattan gelen pasla topu önünde bulan Nazmi bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Çağlar\'da kaldı.

87\'nci dakikada Afyon Afjetspor\'un ortadan hızlı atağında Aykut rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı. Kaleci Çağlar topu ayağıyla çıkardı fakat top ceza alanı içinde kaldı. Karambolde tekrar kaleci Çağlar topa müdahale ederek mutlak gol pozisyonunu önledi.

Karşılaşma Adana Demirspor\'un 1-0\'lık galibiyetiyle sona erdi.

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