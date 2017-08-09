Adana Demir taraftarından BeIN Sports'a tepki

Adana Demirspor taraftarları, bu sezon için TFF 1. Lig haklarını alan ancak Pazartesi günü Balıkesirspor'la deplasmanda oynayacakları maçın yayın listesinde bulunmaması üzerine tepki gösterdi.

Yayıncının henüz nedeni bilinmeyen bu hareketine tepki gösteren Adana Demirspor taraftarlarının Twitter'da #HayırdırbeINSports haghtag'iyle başlattığı protesto, kısa süre içerisinde gündemde ilk 5 sıraya oturdu.

T24'ün ulaştığı beIN Sports yetkilileri, şu an için 5 tane TFF 1. Lig maçının kesin olarak yayınlanacağını, diğer takım ve maçlarla ilgili açıklamanın 1-2 gün içerisinde duyurulacağı bilgisini verdi.