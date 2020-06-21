Adana'da 'yan bakma' cinayeti

Adana'da daha önce bir kadını yaralamaktan cezaevine girip, tahliye olan K.Ş. (39), kendisine yan baktığı iddiasıyla tartıştığı Erkan Düşkün’e (28) tabancayla ateş açtı. Vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan Düşkün, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Olay, 17 Haziran günü Merkez Sarıçam ilçesi Avcılar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen Erkan Düşkün, karşıdan gelen ve daha önce bir kadını yaralamaktan cezaevine girdikten sonra tahliye olan K.S.’nin kendisine “Neden yan bakıyorsun?” diye bağırmasıyla durdu. İkili tartışmaya başladı ve bir süre sonra olay, kavgaya dönüştü.

K.Ş., kavganın ardından olay yerinden ayrıldı ancak bir süre sonra traktörüyle tekrar gelerek, Düşkün’ün önünü kesti. Araçtan inen K.Ş., çıkardığı tabancayla Düşkün’e defalarca ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ağır yaralı Düşkün, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Jandarma, kaçan K.Ş.’nin yakalanması için çalışmayı sürdürüyor.