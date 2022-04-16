Adana'da polise silahlı saldırı: 2 yaralı

Adana'da uyuşturucu ve silah ticareti suçundan aranan şahıs, ev aramasına gelen 2 polis memurunu yaraladı. Uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan 2 polis memurunun hastanedeki tedavisi sürerken, saldırganın kaçtığı evden alınması için polis operasyon başlattı. Saklandığı evde yakalanarak gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin yapılması için Adana emniyetine götürüldü.

Adana merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 1327 sokakta meydana gelen olayda, uyuşturucu ve silah ticareti suçundan aranması olan Süleyman Işık'ın evde olduğunu tespit eden polisler gözaltına almak için şahsın evine geldi. Bu sırada Işık, polislerin kendisini almaya geldiğini görür görmez balkondan pompalı tüfekle ateş açtı. Bu sırada Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yüreğir Araştırma Ekipleri'nde görevli polis memuru Hasan Arık göğsünden, ismi öğrenilemeyen diğer polis memuru ise sırtından yaralandı.

Yaralı polisler, ambulansla hastaneye kaldırılırken saldırgan ise arka sokağa kaçtı. Özel Harekat Polislerinin de desteğiyle Işık, saklandığı evden polis ekipleri tarafından alındı. Saldırganın kaçtığı evden alınma anıysa kameralar tarafından görüntülendi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, yakalanan zanlı yoğun güvenlik önlemleri altında Adana emniyetine sevk edildi. (İHA)