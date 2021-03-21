Adana'da maskeli kişiler, ev ve iş yerlerine ateş açtı

Adana’nın Kozan ilçesinde maskeli kimliği belirsiz kişiler özel bir plakasız araçla ev ve işyerlerinin bulunduğu caddede vatandaş ve çocukların olduğu esnada bölgeyi kurşun yağmuruna tuttu.

Kozan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal bulvarı üzerinde bulunan işyerleri ve evler kurşunların hedefi oldu. İddialara göre, akşam saatlerinde henüz nedeni bilinmeyen bir neden ile plakasız ve içinde maskeli kişilerin bulunduğu bir araçtan ev ve işyerlerine pompalı tüfek ile ateş açıldı.

O esnada çocukların ve vatandaşların bulunduğu kaldırımda mermiler iş yeri ve duvarlara isabet ederek şans eseri kimse yaralanmadı. Olayın hemen ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde çıkan arbedede şahıslardan biri kaçarken rastgele ateş etmesi sonucu bir polis memuru hafif bacağından yaralandı. Yaralı polise ilk müdahaleyi polis arkadaşları yaptı. Polis memuru, tedbir amaçlı Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı, gözaltına alınan şahıslar olduğu bildirildi.

Öte yandan, yaralı polislerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.